Иван Архипов
Место рождения
Дата рождения21.02.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1884
Отец: Архип Тарасов
Мать: Марина Романова
Бракосочетание
16.05.1908
Жена: Мавра (Марфа) Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1910
Дочь: Ефросиния Иванова
Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Иванова
Рождение ребёнка
07.04.1912
Сын: Александр Иоаннов
Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Иванова
Рождение ребёнка
13.08.1913
Дочь: Фёкла Иванова
Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Иванова
Рождение ребёнка
20.12.1915
Дочь: Евгения Иоаннова
Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Иванова
Смерть
Неизвестно