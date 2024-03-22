Архип Тарасов
Место рождения
Дата рождения13.02.1858
Дата смерти27.02.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1858
Отец: Тарасий Никитин
Мать: Агрипина Стефанова
Бракосочетание
13.11.1877
Жена: Марина Романова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.09.1880
Дочь: Анна Архипова
Мать ребёнка: Марина Романова
Рождение ребёнка
21.02.1884
Сын: Иван Архипов
Мать ребёнка: Марина Романова
Рождение ребёнка
26.12.1885
Сын: Стефан Архипов
Мать ребёнка: Марина Романова
Военная служба
1885
рядовой
Рождение ребёнка
16.09.1887
Дочь: Ефросиния Архипова
Мать ребёнка: Марина Романова
Смерть
27.02.1905
Причина смерти: от чахотки