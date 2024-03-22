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Архип Тарасов

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.02.1858

Дата смерти

27.02.1905

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1858

Отец: Тарасий Никитин

Мать: Агрипина Стефанова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.11.1877

Жена: Марина Романова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.09.1880

Дочь: Анна Архипова

Мать ребёнка: Марина Романова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.02.1884

Сын: Иван Архипов

Мать ребёнка: Марина Романова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.12.1885

Сын: Стефан Архипов

Мать ребёнка: Марина Романова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1885
рядовой
Рождение ребёнка
16.09.1887

Дочь: Ефросиния Архипова

Мать ребёнка: Марина Романова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
27.02.1905
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
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