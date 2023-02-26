Марина Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Романова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1877

Муж: Архип Тарасов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.09.1880

Дочь: Анна Архипова

Отец ребёнка: Архип Тарасов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.02.1884

Сын: Иван Архипов

Отец ребёнка: Архип Тарасов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.12.1885

Сын: Стефан Архипов

Отец ребёнка: Архип Тарасов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.09.1887

Дочь: Ефросиния Архипова

Отец ребёнка: Архип Тарасов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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