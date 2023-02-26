Марина Романова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.11.1877
Муж: Архип Тарасов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.09.1880
Дочь: Анна Архипова
Отец ребёнка: Архип Тарасов
Рождение ребёнка
21.02.1884
Сын: Иван Архипов
Отец ребёнка: Архип Тарасов
Рождение ребёнка
26.12.1885
Сын: Стефан Архипов
Отец ребёнка: Архип Тарасов
Рождение ребёнка
16.09.1887
Дочь: Ефросиния Архипова
Отец ребёнка: Архип Тарасов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно