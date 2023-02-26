Евдокия Борисова
Место рожденияд.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Борис Елисеев
Мать: Ксения Афанасиева
д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1884
Муж: Миронов Иван Миронов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Мавра (Марфа) Иванова
Отец ребёнка: Миронов Иван Миронов
Рождение ребёнка
25.10.1885
Сын: Стефан Иванов
Отец ребёнка: Миронов Иван Миронов
Рождение ребёнка
28.10.1887
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Миронов Иван Миронов
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Миронов Иван Миронов
Рождение ребёнка
07.06.1890
Сын: Миронов Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Миронов Иван Миронов
Рождение ребёнка
До 1892
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Миронов Иван Миронов
Рождение ребёнка
06.02.1893
Дочь: Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Миронов Иван Миронов
Рождение ребёнка
30.09.1894
Отец ребёнка: Миронов Иван Миронов
Рождение ребёнка
10.08.1897
Дочь: Евдокия Иоаннова
Отец ребёнка: Миронов Иван Миронов
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Дария Иоаннова
Отец ребёнка: Миронов Иван Миронов
Рождение ребёнка
25.05.1903
Дочь: Елена Иоаннова
Отец ребёнка: Миронов Иван Миронов
Рождение ребёнка
22.08.1907
Дочь: Наталия Иванова
Отец ребёнка: Миронов Иван Миронов
Смерть
Неизвестно