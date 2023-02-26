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Евдокия Борисова

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Место рождения

д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Борис Елисеев

Мать: Ксения Афанасиева

д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1884

Муж: Миронов Иван Миронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Мавра (Марфа) Иванова

Отец ребёнка: Миронов Иван Миронов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.10.1885

Сын: Стефан Иванов

Отец ребёнка: Миронов Иван Миронов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.10.1887

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Миронов Иван Миронов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Миронов Иван Миронов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.06.1890

Сын: Миронов Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Миронов Иван Миронов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Миронов Иван Миронов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1893

Дочь: Анна Иоаннова

Отец ребёнка: Миронов Иван Миронов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1894

Сын: Миронов Алексей Иванов

Отец ребёнка: Миронов Иван Миронов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.08.1897

Дочь: Евдокия Иоаннова

Отец ребёнка: Миронов Иван Миронов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Дария Иоаннова

Отец ребёнка: Миронов Иван Миронов

Рождение ребёнка
25.05.1903

Дочь: Елена Иоаннова

Отец ребёнка: Миронов Иван Миронов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.08.1907

Дочь: Наталия Иванова

Отец ребёнка: Миронов Иван Миронов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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