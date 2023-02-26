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Борис Елисеев

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Место рождения

д.Новосёлки

Дата рождения

30.07.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1820

Отец: Елисей Григорьев

Мать: София (Васильева)

д.Новосёлки
Бракосочетание
07.02.1843

Жена: Ксения Афанасиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1848

Сын: Спиридон Васильев

Мать ребёнка: Ксения Афанасиева

д.Мокрая Лужа ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1854

Дочь: Фёкла Борисова

Мать ребёнка: Ксения Афанасиева

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1854

Сын: Дмитрий Борисов

Мать ребёнка: Ксения Афанасиева

д.Жигары ( Мокрая Лощина ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1857

Сын: Демид Борисов

Мать ребёнка: Ксения Афанасиева

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.04.1860

Сын: Иван Борисов

Мать ребёнка: Ксения Афанасиева

д.Мокрая Лужа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Евдокия Борисова

Мать ребёнка: Ксения Афанасиева

д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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