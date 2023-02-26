Борис Елисеев
Место рожденияд.Новосёлки
Дата рождения30.07.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1820
Отец: Елисей Григорьев
Мать: София (Васильева)
д.Новосёлки
Бракосочетание
07.02.1843
Жена: Ксения Афанасиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1848
Сын: Спиридон Васильев
Мать ребёнка: Ксения Афанасиева
д.Мокрая Лужа ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1854
Дочь: Фёкла Борисова
Мать ребёнка: Ксения Афанасиева
д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1854
Сын: Дмитрий Борисов
Мать ребёнка: Ксения Афанасиева
д.Жигары ( Мокрая Лощина ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1857
Сын: Демид Борисов
Мать ребёнка: Ксения Афанасиева
д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.04.1860
Сын: Иван Борисов
Мать ребёнка: Ксения Афанасиева
д.Мокрая Лужа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Евдокия Борисова
Мать ребёнка: Ксения Афанасиева
д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно