Дмитрий Борисов
Место рожденияд.Жигары ( Мокрая Лощина ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.09.1854
Дата смерти17.04.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1854
Отец: Борис Елисеев
Мать: Ксения Афанасиева
д.Жигары ( Мокрая Лощина ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1873
Жена: Евдокия Лаврентиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1875
Дочь: Феврония Дмитриева
Мать ребёнка: Евдокия Лаврентиева
д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1876
Дочь: Пелагея Дмитриева
Мать ребёнка: Евдокия Лаврентиева
д.Новосёлок Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1878
Дочь: Дария Дмитриева
Мать ребёнка: Евдокия Лаврентиева
д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1879
Сын: Евдоким Дмитриев
Мать ребёнка: Евдокия Лаврентиева
д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1881
Дочь: Татьяна Дмитриева
Мать ребёнка: Евдокия Лаврентиева
д.Мокрая Лужа ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1884
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Евдокия Лаврентиева
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
01.05.1886
Дочь: Ирина Дмитриева
Мать ребёнка: Евдокия Лаврентиева
д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1888
Дочь: Мария Дмитриева
Мать ребёнка: Евдокия Лаврентиева
д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1892
Дочь: Агрипина Дмитриева
Мать ребёнка: Евдокия Лаврентиева
д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1895
Сын: Тимофей Дмитриев
Мать ребёнка: Евдокия Лаврентиева
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Смерть
17.04.1916
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Причина смерти: от водянки