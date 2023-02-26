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Дмитрий Борисов

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Место рождения

д.Жигары ( Мокрая Лощина ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.09.1854

Дата смерти

17.04.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1854

Отец: Борис Елисеев

Мать: Ксения Афанасиева

д.Жигары ( Мокрая Лощина ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1873

Жена: Евдокия Лаврентиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1875

Дочь: Феврония Дмитриева

Мать ребёнка: Евдокия Лаврентиева

д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1876

Дочь: Пелагея Дмитриева

Мать ребёнка: Евдокия Лаврентиева

д.Новосёлок Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1878

Дочь: Дария Дмитриева

Мать ребёнка: Евдокия Лаврентиева

д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1879

Сын: Евдоким Дмитриев

Мать ребёнка: Евдокия Лаврентиева

д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1881

Дочь: Татьяна Дмитриева

Мать ребёнка: Евдокия Лаврентиева

д.Мокрая Лужа ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1884

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Евдокия Лаврентиева

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
01.05.1886

Дочь: Ирина Дмитриева

Мать ребёнка: Евдокия Лаврентиева

д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1888

Дочь: Мария Дмитриева

Мать ребёнка: Евдокия Лаврентиева

д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1892

Дочь: Агрипина Дмитриева

Мать ребёнка: Евдокия Лаврентиева

д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1895

Сын: Тимофей Дмитриев

Мать ребёнка: Евдокия Лаврентиева

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Смерть
17.04.1916
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Причина смерти: от водянки
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