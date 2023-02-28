Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Миронов Иван Миронов
Мать: Евдокия Борисова
Бракосочетание
30.05.1908
Муж: Иван (Аверьянов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1909
Сын: Филипп Иванов
Отец ребёнка: Иван (Аверьянов)
Рождение ребёнка
06.05.1911
Сын: Николай Иванов
Отец ребёнка: Иван (Аверьянов)
Рождение ребёнка
16.01.1913
Сын: Ефимий Иванов
Отец ребёнка: Иван (Аверьянов)
Рождение ребёнка
13.07.1915
Сын: Илья Иванов
Отец ребёнка: Иван (Аверьянов)
Смерть
Неизвестно