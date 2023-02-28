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Евдокия Иванова

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Миронов Иван Миронов

Мать: Евдокия Борисова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.05.1908

Муж: Иван (Аверьянов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1909

Сын: Филипп Иванов

Отец ребёнка: Иван (Аверьянов)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.05.1911

Сын: Николай Иванов

Отец ребёнка: Иван (Аверьянов)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.01.1913

Сын: Ефимий Иванов

Отец ребёнка: Иван (Аверьянов)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.07.1915

Сын: Илья Иванов

Отец ребёнка: Иван (Аверьянов)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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