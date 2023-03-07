Стефан Иванов
Место рождения
Дата рождения25.10.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1885
Отец: Миронов Иван Миронов
Мать: Евдокия Борисова
Бракосочетание
27.01.1912
Жена: Ольга Кириллова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.11.1912
Сын: Григорий Стефанов
Мать ребёнка: Ольга Кириллова
Рождение ребёнка
25.07.1914
Дочь: Мария Стефанова
Мать ребёнка: Ольга Кириллова
Смерть
Неизвестно