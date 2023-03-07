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Стефан Иванов

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

25.10.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1885

Отец: Миронов Иван Миронов

Мать: Евдокия Борисова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1912

Жена: Ольга Кириллова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.11.1912

Сын: Григорий Стефанов

Мать ребёнка: Ольга Кириллова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.07.1914

Дочь: Мария Стефанова

Мать ребёнка: Ольга Кириллова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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