Ольга Кириллова
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
27.01.1912
Муж: Стефан Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.11.1912
Сын: Григорий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Иванов
Рождение ребёнка
25.07.1914
Дочь: Мария Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Иванов
Смерть
Неизвестно