Стефан Стефанов
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти24.04.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
1842
Отец: Стефан Яковлев
Мать: Елена Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: София Архипова
Рождение ребёнка
05.12.1859
Дочь: Анна Стефанова
Мать ребёнка: София Архипова
Рождение ребёнка
11.09.1864
Дочь: Надежда Стефанова
Мать ребёнка: София Архипова
Бракосочетание
11.10.1864
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1871
Сын: Нил Стефанов
Мать ребёнка: Александра (Елизавета) Кодратова
Рождение ребёнка
12.12.1871
Дочь: Анастасия Стефанова
Мать ребёнка: София Архипова
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Екатерина Стефанова
Мать ребёнка: Александра (Елизавета) Кодратова
Рождение ребёнка
До 14.06.1875
Сын: Быков Тихон Стефанов
Мать ребёнка: Александра (Елизавета) Кодратова
Рождение ребёнка
До 1881
Дочь: Елизавета Стефанова
Мать ребёнка: Александра (Елизавета) Кодратова
Смерть
24.04.1876
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно