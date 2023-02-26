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Стефан Стефанов

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

24.04.1876

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Стефан Яковлев

Мать: Елена Андреева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: София Архипова

Рождение ребёнка
05.12.1859

Дочь: Анна Стефанова

Мать ребёнка: София Архипова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.09.1864

Дочь: Надежда Стефанова

Мать ребёнка: София Архипова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.10.1864

Жена: Александра (Елизавета) Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1871

Сын: Нил Стефанов

Мать ребёнка: Александра (Елизавета) Кодратова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.12.1871

Дочь: Анастасия Стефанова

Мать ребёнка: София Архипова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Екатерина Стефанова

Мать ребёнка: Александра (Елизавета) Кодратова

Рождение ребёнка
До 14.06.1875

Сын: Быков Тихон Стефанов

Мать ребёнка: Александра (Елизавета) Кодратова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1881

Дочь: Елизавета Стефанова

Мать ребёнка: Александра (Елизавета) Кодратова

Смерть
24.04.1876
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно

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