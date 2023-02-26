София Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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София Архипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1851

Дата смерти

19.10.1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Стефанов

Рождение ребёнка
05.12.1859

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.09.1864

Дочь: Надежда Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.12.1871

Дочь: Анастасия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
19.10.1882
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно

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