София Архипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1851
Дата смерти19.10.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Стефанов
Рождение ребёнка
05.12.1859
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Стефанов
Рождение ребёнка
11.09.1864
Дочь: Надежда Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Стефанов
Рождение ребёнка
12.12.1871
Дочь: Анастасия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Стефанов
Смерть
19.10.1882
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно