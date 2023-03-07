Александра (Елизавета) Кодратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра (Елизавета) Кодратова

Александра (Елизавета) Кодратова

avatar

Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

22.09.1844

Дата смерти

26.10.1878

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1844

Отец: Кодратий Иванов

Мать: Дария ст

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.10.1864

Муж: Стефан Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1871

Сын: Нил Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Екатерина Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Стефанов

Рождение ребёнка
До 14.06.1875

Сын: Быков Тихон Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
26.10.1878
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
До 1881

Дочь: Елизавета Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Стефанов

Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close