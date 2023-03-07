Александра (Елизавета) Кодратова
Место рождения
Дата рождения22.09.1844
Дата смерти26.10.1878
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1844
Отец: Кодратий Иванов
Мать: Дария ст
Бракосочетание
11.10.1864
Муж: Стефан Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1871
Сын: Нил Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Стефанов
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Екатерина Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Стефанов
Рождение ребёнка
До 14.06.1875
Сын: Быков Тихон Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Стефанов
Смерть
26.10.1878
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
До 1881
Дочь: Елизавета Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Стефанов
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище