Кодратий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКодратий Иванов

Кодратий Иванов

avatar

Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.09.1821

Дата смерти

02.08.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1821

Отец: Иван Петров

Мать: Агафия (Никитина)

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1840

Жена: Дария ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.12.1843

Сын: Павел Кодратов

Мать ребёнка: Дария ст

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.09.1844

Дочь: Александра (Елизавета) Кодратова

Мать ребёнка: Дария ст

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.11.1848

Сын: Варфоломей (Филомен) Кодратов

Мать ребёнка: Дария ст

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
02.08.1885
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: обвесился
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close