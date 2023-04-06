Кодратий Иванов
Место рождения
Дата рождения20.09.1821
Дата смерти02.08.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1821
Отец: Иван Петров
Мать: Агафия (Никитина)
Бракосочетание
10.11.1840
Жена: Дария ст
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.12.1843
Сын: Павел Кодратов
Мать ребёнка: Дария ст
Рождение ребёнка
22.09.1844
Дочь: Александра (Елизавета) Кодратова
Мать ребёнка: Дария ст
Рождение ребёнка
20.11.1848
Сын: Варфоломей (Филомен) Кодратов
Мать ребёнка: Дария ст
Смерть
02.08.1885
Причина смерти: обвесился