Агафия (Никитина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия (Никитина)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1801

Дата смерти

08.12.1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1819

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.09.1821

Сын: Кодратий Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.03.1824

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

д.Холмы
Рождение ребёнка
23.04.1830

Сын: Егор Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.12.1832

Дочь: Ефимия Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

д.Холмы
Рождение ребёнка
15.11.1835

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

д.Холмы
Рождение ребёнка
05.06.1838

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

д.Холмы
Смерть
08.12.1882
дХолмы
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