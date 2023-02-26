Агафия (Никитина)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1801
Дата смерти08.12.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1819
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
20.09.1821
Сын: Кодратий Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
04.03.1824
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
д.Холмы
Рождение ребёнка
23.04.1830
Сын: Егор Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
25.12.1832
Дочь: Ефимия Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
д.Холмы
Рождение ребёнка
15.11.1835
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
д.Холмы
Рождение ребёнка
05.06.1838
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
д.Холмы
Смерть
08.12.1882
дХолмы