Марфа Иванова
Место рожденияд.Холмы
Дата рождения05.06.1838
Дата смертиДо 1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1838
Отец: Иван Петров
Мать: Агафия (Никитина)
д.Холмы
Бракосочетание
26.09.1855
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.07.1857
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван (Наумов по крёстному)
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1861