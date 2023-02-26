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Марфа Иванова

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Место рождения

д.Холмы

Дата рождения

05.06.1838

Дата смерти

До 1861

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1838

Отец: Иван Петров

Мать: Агафия (Никитина)

д.Холмы
Бракосочетание
26.09.1855

Муж: Иван (Наумов по крёстному)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.07.1857

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван (Наумов по крёстному)

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван (Наумов по крёстному)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван (Наумов по крёстному)

Смерть
До 1861
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