Иван (Наумов по крёстному)
Место рождения
Дата рождения01.01.1830
Дата смерти06.07.1880
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1830
Отец: не указан
Мать: Ксения Васильева
Бракосочетание
26.09.1855
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.07.1857
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Бракосочетание
29.07.1860
Жена: Ирина Моисеева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.07.1880