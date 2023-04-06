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Иван (Наумов по крёстному)

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.01.1830

Дата смерти

06.07.1880

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

До 1814 г.р.

Жена

1838 г.р.
1828 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1830

Отец: не указан

Мать: Ксения Васильева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.09.1855

Жена: Марфа Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.07.1857

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.07.1860

Жена: Ирина Моисеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Иванова

Смерть
06.07.1880
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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