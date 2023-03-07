Ксения Васильева
Место рождения
Дата рожденияДо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814
Отец: Василий Иванов
Мать: Анастасия Фёдорова
Рождение ребёнка
01.01.1830
Сын: Иван (Наумов по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
05.11.1833
Муж: Ефим Ермолаев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.06.1836
Дочь: Акилина ст
Отец ребёнка: Ефим Ермолаев
Рождение ребёнка
03.06.1839
Дочь: Акилина Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Ермолаев
Рождение ребёнка
14.02.1842
Сын: Фёдор Евфимов
Отец ребёнка: Ефим Ермолаев
Смерть
Неизвестно