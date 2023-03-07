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Ксения Васильева

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Место рождения

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814

Отец: Василий Иванов

Мать: Анастасия Фёдорова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1830

Сын: Иван (Наумов по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.11.1833

Муж: Ефим Ермолаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.06.1836

Дочь: Акилина ст

Отец ребёнка: Ефим Ермолаев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.06.1839

Дочь: Акилина Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Ермолаев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1842

Сын: Фёдор Евфимов

Отец ребёнка: Ефим Ермолаев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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