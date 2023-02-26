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Ефим Ермолаев

Место рождения

д.Холмы Верхние Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1806

Дата смерти

16.11.1857

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1814 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Холмы Верхние Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1833

Жена: Ксения Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.06.1836

Дочь: Акилина ст

Мать ребёнка: Ксения Васильева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.06.1839

Дочь: Акилина Ефимова

Мать ребёнка: Ксения Васильева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1842

Сын: Фёдор Евфимов

Мать ребёнка: Ксения Васильева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
16.11.1857
д.Холмы
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