Ефим Ермолаев
Место рожденияд.Холмы Верхние Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1806
Дата смерти16.11.1857
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.11.1833
Жена: Ксения Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.06.1836
Дочь: Акилина ст
Мать ребёнка: Ксения Васильева
Рождение ребёнка
03.06.1839
Дочь: Акилина Ефимова
Мать ребёнка: Ксения Васильева
Рождение ребёнка
14.02.1842
Сын: Фёдор Евфимов
Мать ребёнка: Ксения Васильева
Смерть
16.11.1857
д.Холмы