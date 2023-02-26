Василий Иванов
Место рожденияд.Холмы
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: Иван Акимов
Мать: ?
д.Холмы
Рождение ребёнка
1792
Сын: Пётр Васильев
Мать ребёнка: Анастасия Фёдорова
Рождение ребёнка
?.05.1794
Дочь: Елена Васильева
Мать ребёнка: Анастасия Фёдорова
Рождение ребёнка
11.06.1795
Дочь: Акилина Васильева
Мать ребёнка: Анастасия Фёдорова
д.Холмы
Рождение ребёнка
24.08.1796
Сын: Евтихий Васильев
Мать ребёнка: Анастасия Фёдорова
д.Холмы
Рождение ребёнка
28.03.1798
Сын: Потап Васильев
Мать ребёнка: Анастасия Фёдорова
д.Холмы
Рождение ребёнка
09.04.1800
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Анастасия Фёдорова
д.Холмы
Рождение ребёнка
22.01.1805
Дочь: Ксения Васильева
Мать ребёнка: Анастасия Фёдорова
д.Холмы
Смерть
Неизвестно