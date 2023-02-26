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Василий Иванов

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Место рождения

д.Холмы

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: Иван Акимов

Мать: ?

д.Холмы
Рождение ребёнка
1792

Сын: Пётр Васильев

Мать ребёнка: Анастасия Фёдорова

Рождение ребёнка
?.05.1794

Дочь: Елена Васильева

Мать ребёнка: Анастасия Фёдорова

Рождение ребёнка
11.06.1795

Дочь: Акилина Васильева

Мать ребёнка: Анастасия Фёдорова

д.Холмы
Рождение ребёнка
24.08.1796

Сын: Евтихий Васильев

Мать ребёнка: Анастасия Фёдорова

д.Холмы
Рождение ребёнка
28.03.1798

Сын: Потап Васильев

Мать ребёнка: Анастасия Фёдорова

д.Холмы
Рождение ребёнка
09.04.1800

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Анастасия Фёдорова

д.Холмы
Рождение ребёнка
22.01.1805

Дочь: Ксения Васильева

Мать ребёнка: Анастасия Фёдорова

д.Холмы
Смерть
Неизвестно
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