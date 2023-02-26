Иван Акимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Акимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

02.09.1800

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Стефан Иванов

Мать ребёнка: ?

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Ермолай Иванов

Мать ребёнка: ?

д.Холмы
Рождение ребёнка
1767

Сын: Тимофей Иванов

Мать ребёнка: ?

д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1774

Сын: Фёдор Иванов

Мать ребёнка: ?

д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1775

Дочь: Устиния Иванова

Мать ребёнка: ?

д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1775

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: ?

д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1776

Дочь: Дария Иванова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1776

Сын: Афанасий Иванов

Мать ребёнка: ?

д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1778

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: ?

д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1780

Дочь: Васса Иванова

Мать ребёнка: ?

д.Холмы
Рождение ребёнка
1782

Сын: Семён Иванов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1783

Дочь: Пелагия Иванова

Мать ребёнка: ?

д.Холмы
Смерть
02.09.1800
д.Холмы
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