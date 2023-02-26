Иван Акимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти02.09.1800
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Стефан Иванов
Мать ребёнка: ?
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1761
Сын: Ермолай Иванов
Мать ребёнка: ?
д.Холмы
Рождение ребёнка
1767
Сын: Тимофей Иванов
Мать ребёнка: ?
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1774
Сын: Фёдор Иванов
Мать ребёнка: ?
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1775
Дочь: Устиния Иванова
Мать ребёнка: ?
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1775
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: ?
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1776
Дочь: Дария Иванова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1776
Сын: Афанасий Иванов
Мать ребёнка: ?
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1778
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: ?
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1780
Дочь: Васса Иванова
Мать ребёнка: ?
д.Холмы
Рождение ребёнка
1782
Сын: Семён Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1783
Дочь: Пелагия Иванова
Мать ребёнка: ?
д.Холмы
Смерть
02.09.1800
д.Холмы