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Устиния Иванова

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Место рождения

д.Холмы

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: Иван Акимов

Мать: ?

д.Холмы
Бракосочетание
27.09.1793

Муж: Дмитрий Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.03.1796

Сын: Михаил Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов

д.Узривицы
Рождение ребёнка
08.10.1798

Дочь: Пелагия Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов

д.Узривицы
Смерть
Неизвестно
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