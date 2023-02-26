Устиния Иванова
Место рожденияд.Холмы
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: Иван Акимов
Мать: ?
д.Холмы
Бракосочетание
27.09.1793
Муж: Дмитрий Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.03.1796
Сын: Михаил Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов
д.Узривицы
Рождение ребёнка
08.10.1798
Дочь: Пелагия Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов
д.Узривицы
Смерть
Неизвестно