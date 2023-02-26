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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1759
Сын: Стефан Иванов
Отец ребёнка: Иван Акимов
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1761
Сын: Ермолай Иванов
Отец ребёнка: Иван Акимов
д.Холмы
Рождение ребёнка
1767
Сын: Тимофей Иванов
Отец ребёнка: Иван Акимов
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1774
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иван Акимов
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1775
Дочь: Устиния Иванова
Отец ребёнка: Иван Акимов
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1775
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Акимов
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1776
Дочь: Дария Иванова
Отец ребёнка: Иван Акимов
Рождение ребёнка
До 1776
Сын: Афанасий Иванов
Отец ребёнка: Иван Акимов
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1778
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Акимов
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1780
Дочь: Васса Иванова
Отец ребёнка: Иван Акимов
д.Холмы
Рождение ребёнка
1782
Сын: Семён Иванов
Отец ребёнка: Иван Акимов
Рождение ребёнка
До 1783
Дочь: Пелагия Иванова
Отец ребёнка: Иван Акимов
д.Холмы