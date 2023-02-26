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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1759 г.р.
1761 г.р.
1767 г.р.
До 1774 г.р.
До 1775 г.р.
До 1775 г.р.

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Стефан Иванов

Отец ребёнка: Иван Акимов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Ермолай Иванов

Отец ребёнка: Иван Акимов

д.Холмы
Рождение ребёнка
1767

Сын: Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Иван Акимов

д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1774

Сын: Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иван Акимов

д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1775

Дочь: Устиния Иванова

Отец ребёнка: Иван Акимов

д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1775

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Акимов

д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1776

Дочь: Дария Иванова

Отец ребёнка: Иван Акимов

Рождение ребёнка
До 1776

Сын: Афанасий Иванов

Отец ребёнка: Иван Акимов

д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1778

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Акимов

д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1780

Дочь: Васса Иванова

Отец ребёнка: Иван Акимов

д.Холмы
Рождение ребёнка
1782

Сын: Семён Иванов

Отец ребёнка: Иван Акимов

Рождение ребёнка
До 1783

Дочь: Пелагия Иванова

Отец ребёнка: Иван Акимов

д.Холмы
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