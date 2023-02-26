Афанасий Иванов
Место рожденияд.Холмы
Дата рожденияДо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776
Отец: Иван Акимов
Мать: ?
д.Холмы
Рождение ребёнка
21.11.1795
Сын: Филимон Афанасиев
Мать ребёнка: Марина Алексеева
д.Холмы
Рождение ребёнка
01.06.1798
Дочь: Феодосия Афанасиева
Мать ребёнка: Марина Алексеева
д.Холмы
Рождение ребёнка
22.04.1800
Сын: Фёдор Афанасиев
Мать ребёнка: Марина Алексеева
д.Холмы
Рождение ребёнка
05.11.1801
Сын: Галактион Афанасиев
Мать ребёнка: Марина Алексеева
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1810
Сын: Филипп Афанасиев
Мать ребёнка: Марина Алексеева
д.Холмы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Алексеева
Смерть
Неизвестно