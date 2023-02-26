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Афанасий Иванов

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Место рождения

д.Холмы

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: Иван Акимов

Мать: ?

д.Холмы
Рождение ребёнка
21.11.1795

Сын: Филимон Афанасиев

Мать ребёнка: Марина Алексеева

д.Холмы
Рождение ребёнка
01.06.1798

Дочь: Феодосия Афанасиева

Мать ребёнка: Марина Алексеева

д.Холмы
Рождение ребёнка
22.04.1800

Сын: Фёдор Афанасиев

Мать ребёнка: Марина Алексеева

д.Холмы
Рождение ребёнка
05.11.1801

Сын: Галактион Афанасиев

Мать ребёнка: Марина Алексеева

д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1810

Сын: Филипп Афанасиев

Мать ребёнка: Марина Алексеева

д.Холмы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Алексеева

Смерть
Неизвестно
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