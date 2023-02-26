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Семён Иванов
Семён Иванов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1782
Дата смерти
04.08.1806
Пол
Мужской
Отец
Иван Акимов
1735 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец:
Иван Акимов
Мать:
?
Смерть
04.08.1806
д.Холмы
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