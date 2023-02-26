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Семён Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

04.08.1806

Пол

Мужской

Отец

1735 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Иван Акимов

Мать: ?

Смерть
04.08.1806
д.Холмы
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