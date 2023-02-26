Мария Иванова
Место рожденияд.Холмы
Дата рожденияДо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778
Отец: Иван Акимов
Мать: ?
д.Холмы
Бракосочетание
01.10.1796
Муж: Семён Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.11.1797
Сын: Лазарь Семёнов
Отец ребёнка: Семён Стефанов
Рождение ребёнка
28.10.1799
Дочь: Зиновия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Стефанов
д.Холмы
Рождение ребёнка
06.10.1802
Сын: Фома Семёнов
Отец ребёнка: Семён Стефанов
Рождение ребёнка
10.11.1806
Сын: Фёдор Семёнов
Отец ребёнка: Семён Стефанов
д.Холмы
Смерть
Неизвестно