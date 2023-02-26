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Мария Иванова

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Место рождения

д.Холмы

Дата рождения

До 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778

Отец: Иван Акимов

Мать: ?

д.Холмы
Бракосочетание
01.10.1796

Муж: Семён Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.11.1797

Сын: Лазарь Семёнов

Отец ребёнка: Семён Стефанов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.10.1799

Дочь: Зиновия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Стефанов

д.Холмы
Рождение ребёнка
06.10.1802

Сын: Фома Семёнов

Отец ребёнка: Семён Стефанов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.11.1806

Сын: Фёдор Семёнов

Отец ребёнка: Семён Стефанов

д.Холмы
Смерть
Неизвестно
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