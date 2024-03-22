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Лазарь Семёнов

Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.11.1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1778 г.р.

Мать

До 1778 г.р.

Жена

1807 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1797

Отец: Семён Стефанов

Мать: Мария Иванова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.10.1820

Жена: Агафия Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.08.1825

Сын: Александр Лазарев

Мать ребёнка: Агафия Трофимова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Феодосия Лазарева

Мать ребёнка: Агафия Трофимова

д.Холмы
Рождение ребёнка
17.01.1831

Сын: Пётр Лазарев

Мать ребёнка: Агафия Трофимова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.10.1833

Сын: Яков Лазарев

Мать ребёнка: Агафия Трофимова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.04.1836

Дочь: Мария Лазарева

Мать ребёнка: Агафия Трофимова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1839

Сын: Стефан Лазарев

Мать ребёнка: Агафия Трофимова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Мария Лазарева

Мать ребёнка: Агафия Трофимова

Рождение ребёнка
10.04.1843

Сын: Георгий Лазарев

Мать ребёнка: Агафия Трофимова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.04.1843

Дочь: Ирина Лазарева

Мать ребёнка: Агафия Трофимова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.05.1844

Дочь: Феодосия Лазарева

Мать ребёнка: Агафия Трофимова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.08.1847

Дочь: Наталия Лазарева

Мать ребёнка: Агафия Трофимова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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