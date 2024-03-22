Лазарь Семёнов
Место рождения
Дата рождения07.11.1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1797
Отец: Семён Стефанов
Мать: Мария Иванова
Бракосочетание
27.10.1820
Жена: Агафия Трофимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.08.1825
Сын: Александр Лазарев
Мать ребёнка: Агафия Трофимова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Феодосия Лазарева
Мать ребёнка: Агафия Трофимова
д.Холмы
Рождение ребёнка
17.01.1831
Сын: Пётр Лазарев
Мать ребёнка: Агафия Трофимова
Рождение ребёнка
21.10.1833
Сын: Яков Лазарев
Мать ребёнка: Агафия Трофимова
Рождение ребёнка
05.04.1836
Дочь: Мария Лазарева
Мать ребёнка: Агафия Трофимова
Рождение ребёнка
25.03.1839
Сын: Стефан Лазарев
Мать ребёнка: Агафия Трофимова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Мария Лазарева
Мать ребёнка: Агафия Трофимова
Рождение ребёнка
10.04.1843
Сын: Георгий Лазарев
Мать ребёнка: Агафия Трофимова
Рождение ребёнка
10.04.1843
Дочь: Ирина Лазарева
Мать ребёнка: Агафия Трофимова
Рождение ребёнка
27.05.1844
Дочь: Феодосия Лазарева
Мать ребёнка: Агафия Трофимова
Рождение ребёнка
23.08.1847
Дочь: Наталия Лазарева
Мать ребёнка: Агафия Трофимова
Смерть
Неизвестно