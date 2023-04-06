Пётр Лазарев
Место рождения
Дата рождения17.01.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1831
Отец: Лазарь Семёнов
Мать: Агафия Трофимова
Бракосочетание
22.10.1850
Жена: Феодосия Нестерова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1852
Дочь: Дария Петрова
Мать ребёнка: Феодосия Нестерова
Бракосочетание
08.02.1859
Жена: Гликерия Фёдорова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.11.1859
Дочь: Екатерина Петрова
Мать ребёнка: Гликерия Фёдорова
Рождение ребёнка
1862
Сын: Георгий Петров
Мать ребёнка: Гликерия Фёдорова
Рождение ребёнка
04.03.1864
Сын: Ефимий Петров
Мать ребёнка: Гликерия Фёдорова
Смерть
Неизвестно