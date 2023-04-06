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Пётр Лазарев

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.01.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1831

Отец: Лазарь Семёнов

Мать: Агафия Трофимова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.10.1850

Жена: Феодосия Нестерова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1852

Дочь: Дария Петрова

Мать ребёнка: Феодосия Нестерова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.02.1859

Жена: Гликерия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.11.1859

Дочь: Екатерина Петрова

Мать ребёнка: Гликерия Фёдорова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Георгий Петров

Мать ребёнка: Гликерия Фёдорова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.03.1864

Сын: Ефимий Петров

Мать ребёнка: Гликерия Фёдорова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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