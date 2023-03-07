Ефимий Петров
Место рождения
Дата рождения04.03.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1864
Отец: Пётр Лазарев
Мать: Гликерия Фёдорова
Бракосочетание
22.02.1891
Жена: Ирина Тихонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1892
Дочь: Мария Ефимова
Мать ребёнка: Ирина Тихонова
Рождение ребёнка
02.10.1893
Дочь: Пелагея Ефимова
Мать ребёнка: Ирина Тихонова
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Анастасия Евфимова
Мать ребёнка: Ирина Тихонова
Смерть
Неизвестно