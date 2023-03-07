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Ефимий Петров

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

04.03.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1864

Отец: Пётр Лазарев

Мать: Гликерия Фёдорова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.02.1891

Жена: Ирина Тихонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1892

Дочь: Мария Ефимова

Мать ребёнка: Ирина Тихонова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1893

Дочь: Пелагея Ефимова

Мать ребёнка: Ирина Тихонова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Анастасия Евфимова

Мать ребёнка: Ирина Тихонова

Смерть
Неизвестно
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