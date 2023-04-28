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Ирина Тихонова

Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Тихон Петров

Мать: Гурцова Варвара Трофимова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.02.1891

Муж: Ефимий Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1892

Дочь: Мария Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Петров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1893

Дочь: Пелагея Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Петров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Анастасия Евфимова

Отец ребёнка: Ефимий Петров

Смерть
Неизвестно
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