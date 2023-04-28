Ирина Тихонова
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Тихон Петров
Бракосочетание
22.02.1891
Муж: Ефимий Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1892
Дочь: Мария Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Петров
Рождение ребёнка
02.10.1893
Дочь: Пелагея Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Петров
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Анастасия Евфимова
Отец ребёнка: Ефимий Петров
Смерть
Неизвестно