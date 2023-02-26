Гликерия Фёдорова
Место рожденияд.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1839
Дата смерти07.07.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.02.1859
Муж: Пётр Лазарев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.11.1859
Дочь: Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Лазарев
Рождение ребёнка
1862
Сын: Георгий Петров
Отец ребёнка: Пётр Лазарев
Рождение ребёнка
04.03.1864
Сын: Ефимий Петров
Отец ребёнка: Пётр Лазарев
Смерть
07.07.1903