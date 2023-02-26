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Гликерия Фёдорова

Место рождения

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1839

Дата смерти

07.07.1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1859

Муж: Пётр Лазарев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.11.1859

Дочь: Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Лазарев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Георгий Петров

Отец ребёнка: Пётр Лазарев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.03.1864

Сын: Ефимий Петров

Отец ребёнка: Пётр Лазарев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
07.07.1903
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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