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Георгий Петров

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Пётр Лазарев

Мать: Гликерия Фёдорова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.10.1888

Жена: Феврония Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1890

Дочь: Акилина Егорова

Мать ребёнка: Феврония Иванова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.12.1893

Сын: Спиридон Георгиев

Мать ребёнка: Феврония Иванова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.02.1896

Дочь: Ефросиния Георгиева

Мать ребёнка: Феврония Иванова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.03.1898

Сын: Василий Егоров

Мать ребёнка: Феврония Иванова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.01.1900

Сын: Григорий Георгиев

Мать ребёнка: Феврония Иванова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София Егорова

Мать ребёнка: Феврония Иванова

Смерть
Неизвестно
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