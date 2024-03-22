Феврония Иванова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Иван 2-й
Бракосочетание
30.10.1888
Муж: Георгий Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1890
Дочь: Акилина Егорова
Отец ребёнка: Георгий Петров
Рождение ребёнка
08.12.1893
Сын: Спиридон Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Петров
Рождение ребёнка
15.02.1896
Дочь: Ефросиния Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Петров
Рождение ребёнка
06.03.1898
Сын: Василий Егоров
Отец ребёнка: Георгий Петров
Рождение ребёнка
27.01.1900
Сын: Григорий Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София Егорова
Отец ребёнка: Георгий Петров
Смерть
Неизвестно