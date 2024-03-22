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Феврония Иванова

Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Иван 2-й

Мать: Харитина (Лаврентиева по крёстному)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.10.1888

Муж: Георгий Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1890

Дочь: Акилина Егорова

Отец ребёнка: Георгий Петров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.12.1893

Сын: Спиридон Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Петров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.02.1896

Дочь: Ефросиния Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Петров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.03.1898

Сын: Василий Егоров

Отец ребёнка: Георгий Петров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.01.1900

Сын: Григорий Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Петров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София Егорова

Отец ребёнка: Георгий Петров

Смерть
Неизвестно
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