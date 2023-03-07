Харитина (Лаврентиева по крёстному) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитина (Лаврентиева по крёстному)

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

03.10.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1795 г.р.

Мать

До 1804 г.р.

Муж

1821 г.р.
1830 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1824

Отец: Анисим Семёнов

Мать: Мария Иванова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.01.1843

Муж: Иван (Демидов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1848

Сын: Леон Иванов

Отец ребёнка: Иван (Демидов)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.02.1849

Муж: Иван 2-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1850

Сын: Сергей ст

Отец ребёнка: Иван 2-й

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.09.1854

Сын: Сергей мл

Отец ребёнка: Иван 2-й

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.08.1857

Дочь: Наталия Иванова

Отец ребёнка: Иван 2-й

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Феврония Иванова

Отец ребёнка: Иван 2-й

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1871

Сын: Константин Иванов

Отец ребёнка: Иван 2-й

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.01.1878

Сын: Афанасий Иванов

Отец ребёнка: Иван 2-й

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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