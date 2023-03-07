Харитина (Лаврентиева по крёстному)
Место рождения
Дата рождения03.10.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1824
Отец: Анисим Семёнов
Мать: Мария Иванова
Бракосочетание
22.01.1843
Муж: Иван (Демидов)
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1848
Сын: Леон Иванов
Отец ребёнка: Иван (Демидов)
Бракосочетание
04.02.1849
Муж: Иван 2-й
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1850
Рождение ребёнка
11.09.1854
Рождение ребёнка
16.08.1857
Дочь: Наталия Иванова
Отец ребёнка: Иван 2-й
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Феврония Иванова
Отец ребёнка: Иван 2-й
Рождение ребёнка
До 1871
Сын: Константин Иванов
Отец ребёнка: Иван 2-й
Рождение ребёнка
02.01.1878
Сын: Афанасий Иванов
Отец ребёнка: Иван 2-й
Смерть
Неизвестно