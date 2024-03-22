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Анисим Семёнов

Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.02.1795

Дата смерти

22.05.1832

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1795

Отец: Семён Фёдоров

Мать: Матрона Иванова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Стефан Анисимов

Мать ребёнка: Мария Иванова

Рождение ребёнка
21.10.1822

Сын: Илларион Анисимов

Мать ребёнка: Мария Иванова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.10.1824

Дочь: Харитина (Лаврентиева по крёстному)

Мать ребёнка: Мария Иванова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
22.05.1832
Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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