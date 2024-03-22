Анисим Семёнов
Место рождения
Дата рождения16.02.1795
Дата смерти22.05.1832
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1795
Отец: Семён Фёдоров
Мать: Матрона Иванова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Стефан Анисимов
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
21.10.1822
Сын: Илларион Анисимов
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
03.10.1824
Дочь: Харитина (Лаврентиева по крёстному)
Мать ребёнка: Мария Иванова
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
22.05.1832