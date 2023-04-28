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Семён Фёдоров

Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

17.04.1807

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1787 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1795

Сын: Анисим Семёнов

Мать ребёнка: Матрона Иванова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Прокопий Семёнов

Мать ребёнка: Матрона Иванова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Андрей Семёнов

Мать ребёнка: Матрона Иванова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.08.1797

Сын: Иван Семёнов

Мать ребёнка: Матрона Иванова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.08.1806

Сын: Емельян Семёнов

Мать ребёнка: Наталия Михайлова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталия Михайлова

Смерть
17.04.1807
Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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