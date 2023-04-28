Семён Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти17.04.1807
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1795
Сын: Анисим Семёнов
Мать ребёнка: Матрона Иванова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Прокопий Семёнов
Мать ребёнка: Матрона Иванова
Рождение ребёнка
1796
Сын: Андрей Семёнов
Мать ребёнка: Матрона Иванова
Рождение ребёнка
28.08.1797
Сын: Иван Семёнов
Мать ребёнка: Матрона Иванова
Рождение ребёнка
08.08.1806
Сын: Емельян Семёнов
Мать ребёнка: Наталия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталия Михайлова
Смерть
17.04.1807