Андрей Семёнов
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Семён Фёдоров
Мать: Матрона Иванова
Рождение ребёнка
1813
Сын: Иван Андреев
Мать ребёнка: Мелания Лукьянова
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Марфа Андреева
Мать ребёнка: Мелания Лукьянова
Бракосочетание
13.11.1839
Жена: Зиновия Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Самсонова
Смерть
Неизвестно