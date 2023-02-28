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Андрей Семёнов

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Семён Фёдоров

Мать: Матрона Иванова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Иван Андреев

Мать ребёнка: Мелания Лукьянова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Марфа Андреева

Мать ребёнка: Мелания Лукьянова

Бракосочетание
13.11.1839

Жена: Зиновия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Самсонова

Смерть
Неизвестно
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