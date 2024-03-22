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Иван Андреев

Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

28.11.1839

Пол

Мужской

Отец

1796 г.р.

Мать

1790 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Андрей Семёнов

Мать: Мелания Лукьянова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Иван 2-й

Мать ребёнка: Ирина Максимова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1830

Сын: Семён Иванов

Мать ребёнка: Ирина Максимова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1832

Сын: Парфений Иванов

Мать ребёнка: Ирина Максимова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.05.1835

Дочь: Гликерия Иванова

Мать ребёнка: Ирина Максимова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1838

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Ирина Максимова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.11.1839
Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Мавра Иванова

Мать ребёнка: Ирина Максимова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1855

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Ирина Максимова

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