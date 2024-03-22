Иван Андреев
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти28.11.1839
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Андрей Семёнов
Мать: Мелания Лукьянова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Иван 2-й
Мать ребёнка: Ирина Максимова
Рождение ребёнка
До 1830
Сын: Семён Иванов
Мать ребёнка: Ирина Максимова
Рождение ребёнка
07.02.1832
Сын: Парфений Иванов
Мать ребёнка: Ирина Максимова
Рождение ребёнка
09.05.1835
Дочь: Гликерия Иванова
Мать ребёнка: Ирина Максимова
Рождение ребёнка
20.01.1838
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Ирина Максимова
Смерть
28.11.1839
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Мавра Иванова
Мать ребёнка: Ирина Максимова
Рождение ребёнка
До 1855
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Ирина Максимова