Ирина Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830
Сын: Иван 2-й
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
До 1830
Сын: Семён Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
07.02.1832
Сын: Парфений Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
09.05.1835
Дочь: Гликерия Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
20.01.1838
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Мавра Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
11.03.1844
Дочь: Мария (по крёстному)
Рождение ребёнка
До 1855
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
Смерть
Неизвестно