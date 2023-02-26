Ирина Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Иван 2-й

Отец ребёнка: Иван Андреев

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1830

Сын: Семён Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1832

Сын: Парфений Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.05.1835

Дочь: Гликерия Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1838

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Мавра Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.03.1844

Дочь: Мария (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1855

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

Смерть
Неизвестно
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