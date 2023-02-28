Парфений Иванов
Место рождения
Дата рождения07.02.1832
Дата смерти08.03.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1832
Отец: Иван Андреев
Мать: Ирина Максимова
Бракосочетание
25.10.1853
Жена: Евдокия ст
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1858
Дочь: Ксения Парфенова
Мать ребёнка: Евдокия ст
Рождение ребёнка
04.12.1861
Сын: Филимон Парфенов
Мать ребёнка: Евдокия ст
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1861
по билету отпущенный рядовой Шлиссельбургского егерского ( Пехотного ) полка
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Фёкла Парфенова
Мать ребёнка: Евдокия ст
Рождение ребёнка
24.11.1875
Дочь: Варвара Парфенова
Мать ребёнка: Евдокия ст
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.03.1882
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.