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Парфений Иванов

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.02.1832

Дата смерти

08.03.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1832

Отец: Иван Андреев

Мать: Ирина Максимова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.10.1853

Жена: Евдокия ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1858

Дочь: Ксения Парфенова

Мать ребёнка: Евдокия ст

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.12.1861

Сын: Филимон Парфенов

Мать ребёнка: Евдокия ст

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1861
по билету отпущенный рядовой Шлиссельбургского егерского ( Пехотного ) полка
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Фёкла Парфенова

Мать ребёнка: Евдокия ст

Рождение ребёнка
24.11.1875

Дочь: Варвара Парфенова

Мать ребёнка: Евдокия ст

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.03.1882
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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