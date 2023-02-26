Евдокия ст
Место рожденияд.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.02.1835
Дата смерти19.12.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1835
Отец: Филимон (Акимов)
Мать: Анастасия Стефанова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.10.1853
Муж: Парфений Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1858
Дочь: Ксения Парфенова
Отец ребёнка: Парфений Иванов
Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.12.1861
Сын: Филимон Парфенов
Отец ребёнка: Парфений Иванов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Фёкла Парфенова
Отец ребёнка: Парфений Иванов
Рождение ребёнка
24.11.1875
Дочь: Варвара Парфенова
Отец ребёнка: Парфений Иванов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.12.1895
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.