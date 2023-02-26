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Евдокия ст

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Место рождения

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

22.02.1835

Дата смерти

19.12.1895

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1835

Отец: Филимон (Акимов)

Мать: Анастасия Стефанова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.10.1853

Муж: Парфений Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1858

Дочь: Ксения Парфенова

Отец ребёнка: Парфений Иванов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.12.1861

Сын: Филимон Парфенов

Отец ребёнка: Парфений Иванов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Фёкла Парфенова

Отец ребёнка: Парфений Иванов

Рождение ребёнка
24.11.1875

Дочь: Варвара Парфенова

Отец ребёнка: Парфений Иванов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.12.1895
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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