Филимон (Акимов)
Место рожденияд.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1810
Дата смерти06.03.1853
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Сын: Григорий Филимонов
Мать ребёнка: Анастасия Стефанова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1832
Дочь: Домникия Филимонова
Мать ребёнка: Стефанида Павлова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.07.1833
Жена: Анастасия Стефанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.02.1835
Дочь: Евдокия ст
Мать ребёнка: Анастасия Стефанова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1837
Сын: Алексей Филимонов
Мать ребёнка: Анастасия Стефанова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1839
Дочь: Пелагея Филимонова
Мать ребёнка: Анастасия Стефанова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Сын: Ефимий Филимонов
Мать ребёнка: Анастасия Стефанова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1844
Дочь: Евдокия Филимонова
Мать ребёнка: Анастасия Стефанова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Фёкла Филимонова
Мать ребёнка: Анастасия Стефанова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1849
Дочь: Параскева Филимонова
Мать ребёнка: Анастасия Стефанова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Павлова
Смерть
06.03.1853
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.