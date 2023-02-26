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Филимон (Акимов)

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Место рождения

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1810

Дата смерти

06.03.1853

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1809 г.р.
1799 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Сын: Григорий Филимонов

Мать ребёнка: Анастасия Стефанова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1832

Дочь: Домникия Филимонова

Мать ребёнка: Стефанида Павлова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.07.1833

Жена: Анастасия Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.02.1835

Дочь: Евдокия ст

Мать ребёнка: Анастасия Стефанова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1837

Сын: Алексей Филимонов

Мать ребёнка: Анастасия Стефанова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1839

Дочь: Пелагея Филимонова

Мать ребёнка: Анастасия Стефанова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Сын: Ефимий Филимонов

Мать ребёнка: Анастасия Стефанова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1844

Дочь: Евдокия Филимонова

Мать ребёнка: Анастасия Стефанова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Фёкла Филимонова

Мать ребёнка: Анастасия Стефанова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1849

Дочь: Параскева Филимонова

Мать ребёнка: Анастасия Стефанова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Павлова

Смерть
06.03.1853
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
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