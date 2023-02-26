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Фёкла Филимонова

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Место рождения

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1810 г.р.

Мать

1809 г.р.

Муж

1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
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Рождение
1847

Отец: Филимон (Акимов)

Мать: Анастасия Стефанова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1864

Муж: Демид (Дометий) Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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