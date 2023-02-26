Фёкла Филимонова
Место рожденияд.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Филимон (Акимов)
Мать: Анастасия Стефанова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1864
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно