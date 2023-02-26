Анастасия Стефанова
Место рожденияд.Паньково
Дата рождения1809
Дата смерти10.01.1885
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Стефан Семёнов
Мать: не указана
д.Паньково
Рождение ребёнка
1828
Сын: Григорий Филимонов
Отец ребёнка: Филимон (Акимов)
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.07.1833
Муж: Филимон (Акимов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.02.1835
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Филимон (Акимов)
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1837
Сын: Алексей Филимонов
Отец ребёнка: Филимон (Акимов)
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1839
Дочь: Пелагея Филимонова
Отец ребёнка: Филимон (Акимов)
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Сын: Ефимий Филимонов
Отец ребёнка: Филимон (Акимов)
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1844
Дочь: Евдокия Филимонова
Отец ребёнка: Филимон (Акимов)
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Фёкла Филимонова
Отец ребёнка: Филимон (Акимов)
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1849
Дочь: Параскева Филимонова
Отец ребёнка: Филимон (Акимов)
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.01.1885
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.