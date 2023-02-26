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Анастасия Стефанова

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Место рождения

д.Паньково

Дата рождения

1809

Дата смерти

10.01.1885

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Стефан Семёнов

Мать: не указана

д.Паньково
Рождение ребёнка
1828

Сын: Григорий Филимонов

Отец ребёнка: Филимон (Акимов)

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.07.1833

Муж: Филимон (Акимов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.02.1835

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Филимон (Акимов)

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1837

Сын: Алексей Филимонов

Отец ребёнка: Филимон (Акимов)

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1839

Дочь: Пелагея Филимонова

Отец ребёнка: Филимон (Акимов)

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Сын: Ефимий Филимонов

Отец ребёнка: Филимон (Акимов)

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1844

Дочь: Евдокия Филимонова

Отец ребёнка: Филимон (Акимов)

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Фёкла Филимонова

Отец ребёнка: Филимон (Акимов)

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1849

Дочь: Параскева Филимонова

Отец ребёнка: Филимон (Акимов)

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.01.1885
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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