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Алексей Филимонов

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Место рождения

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.02.1837

Дата смерти

01.04.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1837

Отец: Филимон (Акимов)

Мать: Анастасия Стефанова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.05.1859

Жена: Мавра Иванова

Рождение ребёнка
1870

Сын: Яков Алексеев

Мать ребёнка: Мавра Иванова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1872

Дочь: Ирина Алексеева

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Александра Алексеева

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Рождение ребёнка
14.12.1874

Сын: Стефан Алексеев

Мать ребёнка: Мавра Иванова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Екатерина (Ирина) Алексеева

Мать ребёнка: Мавра Иванова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.12.1876

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Мавра Иванова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Смерть
01.04.1898
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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