Алексей Филимонов
Место рожденияд.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.02.1837
Дата смерти01.04.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1837
Отец: Филимон (Акимов)
Мать: Анастасия Стефанова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.05.1859
Жена: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
1870
Сын: Яков Алексеев
Мать ребёнка: Мавра Иванова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1872
Дочь: Ирина Алексеева
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Александра Алексеева
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
14.12.1874
Сын: Стефан Алексеев
Мать ребёнка: Мавра Иванова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Екатерина (Ирина) Алексеева
Мать ребёнка: Мавра Иванова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.12.1876
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Мавра Иванова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Смерть
01.04.1898
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.