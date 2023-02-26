Яков Алексеев
Место рожденияд.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1870
Дата смерти27.03.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Алексей Филимонов
Мать: Мавра Иванова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.10.1888
Жена: Евдокия Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1891
Сын: Иван Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1894
Сын: Пётр Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1896
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.03.1898
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1898
Дочь: Ефросиния Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.