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Яков Алексеев

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Место рождения

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1870

Дата смерти

27.03.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Алексей Филимонов

Мать: Мавра Иванова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.10.1888

Жена: Евдокия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1891

Сын: Иван Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1894

Сын: Пётр Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1896

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.03.1898
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1898

Дочь: Ефросиния Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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