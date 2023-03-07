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Мавра Иванова

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Иван Андреев

Мать: Ирина Максимова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.05.1859

Муж: Алексей Филимонов

Рождение ребёнка
1870

Сын: Яков Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Филимонов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1872

Дочь: Ирина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Филимонов

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Александра Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Филимонов

Рождение ребёнка
14.12.1874

Сын: Стефан Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Филимонов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Екатерина (Ирина) Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Филимонов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.12.1876

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Филимонов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Филимонов

Смерть
Неизвестно
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