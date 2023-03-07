Мавра Иванова
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Иван Андреев
Мать: Ирина Максимова
Бракосочетание
25.05.1859
Муж: Алексей Филимонов
Рождение ребёнка
1870
Сын: Яков Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Филимонов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1872
Дочь: Ирина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Филимонов
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Александра Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Филимонов
Рождение ребёнка
14.12.1874
Сын: Стефан Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Филимонов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Екатерина (Ирина) Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Филимонов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.12.1876
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Филимонов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Филимонов
Смерть
Неизвестно