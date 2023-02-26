Екатерина (Ирина) Алексеева
Место рожденияд.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Алексей Филимонов
Мать: Мавра Иванова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.02.1891
Муж: Дмитрий Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1892
Дочь: Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
18.06.1893
Дочь: Евфросиния Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
24.01.1896
Дочь: Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
1899
Сын: Фёдор Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев
Смерть
Неизвестно