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Екатерина (Ирина) Алексеева

Место рождения

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Алексей Филимонов

Мать: Мавра Иванова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.02.1891

Муж: Дмитрий Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1892

Дочь: Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.06.1893

Дочь: Евфросиния Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.01.1896

Дочь: Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Фёдор Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев

Смерть
Неизвестно
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