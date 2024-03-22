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Дмитрий Яковлев

Место рождения

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

18.10.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1871

Отец: Яков Егоров

Мать: Ксения Михайлова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.02.1891

Жена: Екатерина (Ирина) Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1892

Дочь: Евдокия Дмитриева

Мать ребёнка: Екатерина (Ирина) Алексеева

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.06.1893

Дочь: Евфросиния Дмитриева

Мать ребёнка: Екатерина (Ирина) Алексеева

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.01.1896

Дочь: Мария Дмитриева

Мать ребёнка: Екатерина (Ирина) Алексеева

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Фёдор Дмитриев

Мать ребёнка: Екатерина (Ирина) Алексеева

Смерть
Неизвестно
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