Дмитрий Яковлев
Место рождения
Дата рождения18.10.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1871
Отец: Яков Егоров
Мать: Ксения Михайлова
Бракосочетание
03.02.1891
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1892
Дочь: Евдокия Дмитриева
Мать ребёнка: Екатерина (Ирина) Алексеева
Рождение ребёнка
18.06.1893
Дочь: Евфросиния Дмитриева
Мать ребёнка: Екатерина (Ирина) Алексеева
Рождение ребёнка
24.01.1896
Дочь: Мария Дмитриева
Мать ребёнка: Екатерина (Ирина) Алексеева
Рождение ребёнка
1899
Сын: Фёдор Дмитриев
Мать ребёнка: Екатерина (Ирина) Алексеева
Смерть
Неизвестно