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Яков Егоров

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Место рождения

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.10.1847

Дата смерти

09.05.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1847

Отец: Егор (Леонов)

Мать: Анна Маркова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.10.1871

Сын: Дмитрий Яковлев

Мать ребёнка: Ксения Михайлова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Филипп Яковлев

Мать ребёнка: Ксения Михайлова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.08.1877

Дочь: Васса Яковлева

Мать ребёнка: Ксения Михайлова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Софья Яковлева

Мать ребёнка: Ксения Михайлова

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Татьяна Яковлева

Мать ребёнка: Ксения Михайлова

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Елена Яковлева

Мать ребёнка: Ксения Михайлова

Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Ксения Михайлова

Рождение ребёнка
20.08.1884

Сын: Иоанн Яковлев

Мать ребёнка: Ксения Михайлова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.05.1887

Дочь: Гликерия Яковлева

Мать ребёнка: Ксения Михайлова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Михайлова

Смерть
09.05.1895
Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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