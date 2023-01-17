Яков Егоров
Место рождения
Дата рождения08.10.1847
Дата смерти09.05.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1847
Отец: Егор (Леонов)
Мать: Анна Маркова
Рождение ребёнка
18.10.1871
Сын: Дмитрий Яковлев
Мать ребёнка: Ксения Михайлова
Рождение ребёнка
1876
Сын: Филипп Яковлев
Мать ребёнка: Ксения Михайлова
Рождение ребёнка
04.08.1877
Дочь: Васса Яковлева
Мать ребёнка: Ксения Михайлова
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Софья Яковлева
Мать ребёнка: Ксения Михайлова
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Татьяна Яковлева
Мать ребёнка: Ксения Михайлова
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Елена Яковлева
Мать ребёнка: Ксения Михайлова
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Ксения Михайлова
Рождение ребёнка
20.08.1884
Сын: Иоанн Яковлев
Мать ребёнка: Ксения Михайлова
Рождение ребёнка
11.05.1887
Дочь: Гликерия Яковлева
Мать ребёнка: Ксения Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Михайлова
Смерть
09.05.1895