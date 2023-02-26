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Анна Яковлева
Анна Яковлева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1883
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Яков Егоров
1847 г.р.
Мать
Ксения Михайлова
1849 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец:
Яков Егоров
Мать:
Ксения Михайлова
Смерть
Неизвестно
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