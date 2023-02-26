Анна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: Яков Егоров

Мать: Ксения Михайлова

Смерть
Неизвестно
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